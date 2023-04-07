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Защитник Анже приговорен к 4-м месяцам условно за домогательства
Алжирец не основной в Анже
Фото: twitter.com/AngersSCO
Защитника "Анже" Ильеса Шетти приговорили к 4-м месяцам условно за сексуальные домогательства. 28-летний алжирец трогал незнакомую девушку в ночном клубе.
Клуб уже отстранил футболиста на месяц, а решения о будущем игрока будет принято позже.
Игрок даст показания перед судом в апреле. Сам инцидент произошел во время паузы на чемипонат мира в прошлом году.
Этот инцидент ранее привел к отставке менеджера "Анже" Абделя Буазамы, который неуместно высказался в поддержку игрока.
Ильес Шетти провел в этом сезоне всего 6 матчей.
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