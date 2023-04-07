Защитник Анже приговорен к 4-м месяцам условно за домогательства

Защитника "Анже" Ильеса Шетти приговорили к 4-м месяцам условно за сексуальные домогательства. 28-летний алжирец трогал незнакомую девушку в ночном клубе.

Клуб уже отстранил футболиста на месяц, а решения о будущем игрока будет принято позже.

Игрок даст показания перед судом в апреле. Сам инцидент произошел во время паузы на чемипонат мира в прошлом году.

Этот инцидент ранее привел к отставке менеджера "Анже" Абделя Буазамы, который неуместно высказался в поддержку игрока.

Ильес Шетти провел в этом сезоне всего 6 матчей.