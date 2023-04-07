  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Защитник Анже приговорен к 4-м месяцам условно за домогательства
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Анже приговорен к 4-м месяцам условно за домогательства

Франция
(1 голосов)

Алжирец не основной в Анже

Защитник Анже приговорен к 4-м месяцам условно за домогательства

Фото: twitter.com/AngersSCO

Новина українською

Защитника "Анже" Ильеса Шетти приговорили к 4-м месяцам условно за сексуальные домогательства. 28-летний алжирец трогал незнакомую девушку в ночном клубе.

Клуб уже отстранил футболиста на месяц, а решения о будущем игрока будет принято позже.

Игрок даст показания перед судом в апреле. Сам инцидент произошел во время паузы на чемипонат мира в прошлом году.

Этот инцидент ранее привел к отставке менеджера "Анже" Абделя Буазамы, который неуместно высказался в поддержку игрока.

Ильес Шетти провел в этом сезоне всего 6 матчей.

По теме
yellow-arrow
Кубок Франции. Тулуза впервые в истории вышла в финал
yellow-arrow
СМИ: Неизвестные пытались пробраться в дом Месси в Испании
yellow-arrow
Малиновский встретился с украинскими беженцами в Марселе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анже
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootballnewsfrance.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде