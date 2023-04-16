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Лилль – Монпелье 2:1. Кабелла вдохновляет догов на важный камбек
1+1 от ветерана сохраняют Лиллю место в топ-5
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1, 31-й тур
Лилль, Пьер Моруа
Лилль – Монпелье 2:1
Голы: Дэвид 70, Кабелла 72 – Силла 24
Лилль: Шевалье – Веа (Диаките, 46), Фонте, Алессандро, Гудмундссон (Исмаили, 46) – Андре, Андре Гомеш – Кабелла (Йоро, 90), Эйнджел Гомес (Мартен, 86), Бамба (Жегрова, 46) – Дэвид
Монпелье: Лекомт – Ф. Сако, Жюльен, Куяте, Силла – Ферри, Шотар (Леруа, 80) – Норден (Жермен, 80), Саванье (Файяд, 88), Хазри (Мауасса, 67) – Ваи
Предупреждения: Алессандро 35 – Ваи 43, Жюльен 51
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