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Марсель - Труа: смотреть онлайн матч Чемпионат Франции
Прямая трансляция матча французской Лиги 1 Марсель – Труа, 16 апреля 2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
31-й тур французской Лиги 1 закрывает матч Марселя и Труа. У команды Руслана Малиновского есть возможность вернуться на второе место в турнирной таблице, ведь Ланс накануне проиграл ПСЖ. Но для этого нужно победить соперника, отчаянно борющегося за выживание.
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Французская Лига 1. 31-й тур
16 апреля. Марсель. Велодром
Марсель 21:45 Труа
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