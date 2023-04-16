Марсель - Труа: смотреть онлайн матч Чемпионат Франции

31-й тур французской Лиги 1 закрывает матч Марселя и Труа. У команды Руслана Малиновского есть возможность вернуться на второе место в турнирной таблице, ведь Ланс накануне проиграл ПСЖ. Но для этого нужно победить соперника, отчаянно борющегося за выживание.

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Французская Лига 1. 31-й тур

16 апреля. Марсель. Велодром

Марсель 21:45 Труа

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