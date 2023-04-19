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Мбаппе с другими игроками ПСЖ попросил Галтье объясниться на фоне обвинений в расистских высказываниях
Руководство "ПСЖ" связывалось с бывшими игроками Галтье в рамках собственного расследования
Фото: 24hfootnews
Килиан Мбаппе и другие футболисты "ПСЖ" в неформальной атмосфере контактировали с Кристофом Галтье по теме обвинений в расистских высказываниях. Игроки потребовали от главного тренера команды объяснений.
Напомним, что на прошлой неделе появилась информация, что Галтье, во время работы в "Ницце", говорил спортивному директору Жюльену Фурнье, что в команде не может быть так много чернокожих и мусульман. Это стало известно из опубликованного письма Фурнье к владельцам клуба.
После этого Шалтье связался с несколькими людьми в "Ницце", чтобы узнать, собираются ли в клубе давать показания не в его пользу.
В то же время, руководство "ПСЖ" также связалось с футболистами "Ниццы", с которыми работал Галтье, в рамках собственного расследования. В клубе ищут подтверждение всплывшей истории.
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