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Мбаппе стал полноценным лидером гонки бомбардиров Лиги 1

Франция
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Ранее он не мог опередить Джонатана Дэвида

Мбаппе стал полноценным лидером гонки бомбардиров Лиги 1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе отметился дублем в матче 32-го тура чемпионата Франции с "Анже" (2:1) и стал единоличным лидером гонки бомбардиров Лиги 1.

На счету Мбаппе 22 гола и пять результативных передач в нынешнем сезоне французского чемпионата. На втором месте в списке бомбардиров находится форвард "Лилля" Джонатан Дэвид, в активе которого 20 забитых голов и четыре ассиста.

До вчерашнего матча Мбаппе и Дэвид забили по 20 голов в нынешнем сезоне и делили между собой первое место в списке бомбардиров турнира.

Напомним, Мбаппе также установил личное достижение – в активе форварда 214 полезных действий в чемпионате (157 голов и 57 голевых передач). Килиан повторил рекорд результативности чемпионата Франции в XXI веке, который до вчерашнего дня единолично удерживал Димитри Пайет.

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В статье: Лига 1 Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
WhoScored

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