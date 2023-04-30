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Известный нападающий Кристал Пэлас может перейти в клуб Малиновского

Франция
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Главный мотив - Лига чемпионов

Известный нападающий Кристал Пэлас может перейти в клуб Малиновского

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха может стать игроком "Марселя" в ближайшее трансферное окно.

30-летний форвард хочет попробовать свои силы в Лиге чемпионов, поэтому не спешит продлевать контракт с "Кристал Пэлас". Интерес к ивуарийцу со стороны топ-клубов английской Премьер-лиги иссяк, поэтому переход в "Марсель" кажется ему интересным вариантом.

Представители футболиста провели предварительные переговоры с руководством французского клуба по поводу трансфера в летнее окно в статусе свободного агента.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Заха провёл 24 матча, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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В статье: Уилфрид Заха Марсель Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
90min

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