Вратарь Лорьяна помог ПСЖ сравнять счет, выкатив Мбаппе на пустые ворота

В рамках 33-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен", играя в меньшинстве, дома проиграл "Лорьяну" - 1:3.

Единственный мяч парижан в этой встрече забил Килиан Мбаппе. Мяч 24-летнего вингера получился особенно курьезным – голкипер гостей, держа мяч в своих руках, выкатил Килиану на пустые ворота.

В этом сезоне во всех турнирах 24-летний форвард принял участие в 37 матчах, в которых забил 34 гола и оформил 9 ассистов.