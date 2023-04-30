Франция
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Вратарь Лорьяна помог ПСЖ сравнять счет, выкатив Мбаппе на пустые ворота
Париж не может, соперник поможет
Фото: Getty Images
В рамках 33-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен", играя в меньшинстве,
Единственный мяч парижан в этой встрече забил Килиан Мбаппе. Мяч 24-летнего вингера получился особенно курьезным – голкипер гостей, держа мяч в своих руках, выкатил Килиану на пустые ворота.
В этом сезоне во всех турнирах 24-летний форвард принял участие в 37 матчах, в которых забил 34 гола и оформил 9 ассистов.
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30.04.2023 в 21:56
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