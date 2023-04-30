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Вратарь Лорьяна помог ПСЖ сравнять счет, выкатив Мбаппе на пустые ворота

Франция
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(2 голосов)

Париж не может, соперник поможет

Вратарь Лорьяна помог ПСЖ сравнять счет, выкатив Мбаппе на пустые ворота

Фото: Getty Images

Новина українською

В рамках 33-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен", играя в меньшинстве, дома проиграл "Лорьяну" - 1:3.

Единственный мяч парижан в этой встрече забил Килиан Мбаппе. Мяч 24-летнего вингера получился особенно курьезным – голкипер гостей, держа мяч в своих руках, выкатил Килиану на пустые ворота.

В этом сезоне во всех турнирах 24-летний форвард принял участие в 37 матчах, в которых забил 34 гола и оформил 9 ассистов.

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В статье: Лорьян Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
30.04.2023 в 21:56
молодець, Мбапе, знав, чого чекає
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