Лига 1. Монако закрепляется в топ-4, матч за 6 очков для Страсбура и разбитый нос Соболя

Плохие новости для Паулу Фонсеки. "Монако" даже в отсутствии отстранённого капитана Виссама Бен Йеддера обыграл мёртвый "Анже". Таким образом "монегаски" закрепились на 4-й позиции, опережая "Лилль" уже на 5 пунктов. А это означает, что Лига Европы останется за княжеским клубом, если в финальных 4 турах не произойдёт ничего экстраординарного.

Тем временем финалист Кубка Франции "Нант" проиграл дома "Страсбуру", продлив неудачную серию без побед до 11 матчей в Лиге 1 (включая 7 поражений). Всего 4 набранных очка на столь длительном отрезке отправляют команду Антуана Комбуаре в зону вылета.

"Страсбур" шёл на равных с "канарейками" перед этим туром, так что их отрыв от зоны вылета ещё недостаточно уверенный. Соболь второй тур кряду вышел в старте и отыграл 56 минут до того момента, как Коко разбил украинцу нос в единоборстве. На счету Эдуарда 4 заработанных фола, одна обводка и два перехвата.

Ещё один конкурент "Страсбура" "Брест" на выезде проиграл "Лорьяну", уступив таким образом 14-е место клубу украинца. Ибраима Коне разразился дублем в первый час игры. Гости вернули интригу после реализованного пенальти, но на камбек у них сил не хватило. Тем временем "Осер" дома удержал ничью с "Клермоном", сумев увеличить отрыв от "Нанта" до 2 пунктов.

Лига 1. 34-й тур

Анже – Монако 1:2

Голы: Сима 64 – Головин 45, Боаду 60

Нант – Страсбур 0:2

Голы: Диалло 26 (п), Диарра 47

Лорьян – Брест 2:1

Голы: Коне 32, 51 – Кастильо 69 (п)

Удаление: Макенго 90+6

Осер – Клермон 1:1

Голы: Туре 36 – Хауи 54