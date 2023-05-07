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Лига 1. Монако закрепляется в топ-4, матч за 6 очков для Страсбура и разбитый нос Соболя
Коллектив украинца отдаляется от зоны вылета
фото: Racing Club de Strasbourg Alsace, Twitter
Плохие новости для Паулу Фонсеки. "Монако" даже в отсутствии отстранённого капитана Виссама Бен Йеддера обыграл мёртвый "Анже". Таким образом "монегаски" закрепились на 4-й позиции, опережая "Лилль" уже на 5 пунктов. А это означает, что Лига Европы останется за княжеским клубом, если в финальных 4 турах не произойдёт ничего экстраординарного.
Тем временем финалист Кубка Франции "Нант" проиграл дома "Страсбуру", продлив неудачную серию без побед до 11 матчей в Лиге 1 (включая 7 поражений). Всего 4 набранных очка на столь длительном отрезке отправляют команду Антуана Комбуаре в зону вылета.
"Страсбур" шёл на равных с "канарейками" перед этим туром, так что их отрыв от зоны вылета ещё недостаточно уверенный. Соболь второй тур кряду вышел в старте и отыграл 56 минут до того момента, как Коко разбил украинцу нос в единоборстве. На счету Эдуарда 4 заработанных фола, одна обводка и два перехвата.
Ещё один конкурент "Страсбура" "Брест" на выезде проиграл "Лорьяну", уступив таким образом 14-е место клубу украинца. Ибраима Коне разразился дублем в первый час игры. Гости вернули интригу после реализованного пенальти, но на камбек у них сил не хватило. Тем временем "Осер" дома удержал ничью с "Клермоном", сумев увеличить отрыв от "Нанта" до 2 пунктов.
Лига 1. 34-й тур
Анже – Монако 1:2
Голы: Сима 64 – Головин 45, Боаду 60
Нант – Страсбур 0:2
Голы: Диалло 26 (п), Диарра 47
Лорьян – Брест 2:1
Голы: Коне 32, 51 – Кастильо 69 (п)
Удаление: Макенго 90+6
Осер – Клермон 1:1
Голы: Туре 36 – Хауи 54
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