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Галтье: Месси сыграет против Аяччо. Он спокоен и мотивирован

Франция
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Конфликт улажен

Галтье: Месси сыграет против Аяччо. Он спокоен и мотивирован

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье прокомментировал возвращение Лионеля Месси. Аргентинец сыграет в матче с "Аяччо" в субботу, 13-го мая.

"Конечно, я поговорил с Лео, как только он вернулся. Я хотел понять, в каком психологическом состоянии он находится, и обнаружил, что он абсолютно спокоен.

Месси очень мотивирован и хочет сыграть. Он нацелен на еще один трофей. Да, Лео выйдет в старте завтра", – сказал Гальтье.

"ПСЖ" занимает в Лиге 1 первое место после 34 туров с отрывом в 6 очков от второго "Ланса".

Напомним, что ранее Месси отстранили от тренировок и игр за "ПСЖ" за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Через несколько дней игрок записал извинения и клуб допустил аргентинца к тренировочному процессу.

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В статье: Лионель Месси Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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