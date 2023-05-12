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Галтье: Месси сыграет против Аяччо. Он спокоен и мотивирован
Конфликт улажен
Фото: twitter.com/PSG_inside
Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье прокомментировал возвращение Лионеля Месси. Аргентинец сыграет в матче с "Аяччо" в субботу, 13-го мая.
"Конечно, я поговорил с Лео, как только он вернулся. Я хотел понять, в каком психологическом состоянии он находится, и обнаружил, что он абсолютно спокоен.
Месси очень мотивирован и хочет сыграть. Он нацелен на еще один трофей. Да, Лео выйдет в старте завтра", – сказал Гальтье.
"ПСЖ" занимает в Лиге 1 первое место после 34 туров с отрывом в 6 очков от второго "Ланса".
Напомним, что ранее Месси отстранили от тренировок и игр за "ПСЖ" за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Через несколько дней игрок записал извинения и клуб допустил аргентинца к тренировочному процессу.
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