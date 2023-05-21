Франция
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Лига 1. Страсбур Соболя и Брест сохраняют прописку, Ренн приблизился к Лиллю
Команда украинца остаётся в элите
Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace, Twitter
Лига 1, 36-й тур
Труа – Страсбур 1:1
Голы: Лопеш 73 – Диара 27
Удаления: Галлон 58 – Джику 72
Брест – Клермон 2:1
Голы: Онора 45, Мунье 48 – Боржес 43
Аяччо – Ренн 0:5
Голы: Сантамария 14, Гуири 31, 40, 71, Доку 37
Удаление: Альфонс 63 (хозяева)
Ницца – Тулуза 0:0
Реймс – Анже 2:2
Голы: Ито 10, Балогун 54 – Шабанович 46, Абделли 60
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