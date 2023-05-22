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Осер – ПСЖ 1:2. Дубль Мбаппе фактически гарантирует титул

Франция
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Лансу уже не догнать парижан

Осер – ПСЖ 1:2. Дубль Мбаппе фактически гарантирует титул

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига 1. 36-й тур

Осер – ПСЖ 1:2

Голы: Синайоко 51 – Мбаппе 6, 8

Осер: Раду, Зедадка, Жубал, Туре, Равелосон, Менса, Туре, Массенго, Эн (Дембеле, 86), Да Кошта (Ньянг, 86), Синайоко (Перрен, 86)

ПСЖ: Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Данилу Перейра, Бернат, Заир-Эмери, Верратти, Фабиан Руис (Саншеш, 79), Месси, Мбаппе, Экитике (Витинья, 55)

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В статье: Осер (Осер) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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