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В Манчестер Сити заинтересованы в переходе полузащитника ПСЖ
Верратти ещё не принял решение об уходе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" проявляет интерес к ситуации вокруг Марко Верратти и "ПСЖ". Итальянский полузащитник рассматривает уход из "Парижа".
Тем не менее, Верратти ещё не принял решение об уходе. В прошлом месяцы ультрас "Парижа" выказали недовольство игрой Марко на ряду с Месси и Неймаром. Для хавбека предпочтительный вариант – остаться в "ПСЖ", но неизвестно как ситуация развернется в будущем.
Верратти ирнтересуются ещё несколько клубов помимо "Сити", но какие именно – не сообщается.
В этом сезоне Верратти провел за "ПСЖ" 36 поединков и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный трансфер 30-летнего итальянца в 50 миллионов евро.
Верратти – один изигроков "ПСЖ" с наибольшим количеством матчей за клуб.
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