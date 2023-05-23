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В Манчестер Сити заинтересованы в переходе полузащитника ПСЖ

Франция
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Верратти ещё не принял решение об уходе

В Манчестер Сити заинтересованы в переходе полузащитника ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" проявляет интерес к ситуации вокруг Марко Верратти и "ПСЖ". Итальянский полузащитник рассматривает уход из "Парижа".

Тем не менее, Верратти ещё не принял решение об уходе. В прошлом месяцы ультрас "Парижа" выказали недовольство игрой Марко на ряду с Месси и Неймаром. Для хавбека предпочтительный вариант – остаться в "ПСЖ", но неизвестно как ситуация развернется в будущем.

Верратти ирнтересуются ещё несколько клубов помимо "Сити", но какие именно – не сообщается.

В этом сезоне Верратти провел за "ПСЖ" 36 поединков и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный трансфер 30-летнего итальянца в 50 миллионов евро.

Верратти – один изигроков "ПСЖ" с наибольшим количеством матчей за клуб.

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В статье: Марко Верратти Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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