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Галтье: Лео был безупречен в течение всего сезона в плане тренировок
Тренер высоко ценит своего подопечного
Фото: twitter.com/PSG_inside
Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье дал комментарий о форварде клуба Лионеле Месси.
"Лео был безупречен в течение всего сезона с точки зрения приверженности тренировкам. Месси – это футбол. И это правда. Я видел его каждый день на тренировках и в матчах. В этом сезоне у него очень интересная статистика. Лионель намного, намного лучше, чем в прошлом сезоне", – сказал Галтье.
Напомним, ранее появлялись слухи о переходе Лионеля в "Барселону" и в один из арабских клубов.
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