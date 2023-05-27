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Галтье: Лео был безупречен в течение всего сезона в плане тренировок

Франция
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Тренер высоко ценит своего подопечного

Галтье: Лео был безупречен в течение всего сезона в плане тренировок

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье дал комментарий о форварде клуба Лионеле Месси.

"Лео был безупречен в течение всего сезона с точки зрения приверженности тренировкам. Месси – это футбол. И это правда. Я видел его каждый день на тренировках и в матчах. В этом сезоне у него очень интересная статистика. Лионель намного, намного лучше, чем в прошлом сезоне", – сказал Галтье.

Напомним, ранее появлялись слухи о переходе Лионеля в "Барселону" и в один из арабских клубов.

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В статье: Лионель Месси Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Marca

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