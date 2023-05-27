Галтье: Лео был безупречен в течение всего сезона в плане тренировок

Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье дал комментарий о форварде клуба Лионеле Месси.

"Лео был безупречен в течение всего сезона с точки зрения приверженности тренировкам. Месси – это футбол. И это правда. Я видел его каждый день на тренировках и в матчах. В этом сезоне у него очень интересная статистика. Лионель намного, намного лучше, чем в прошлом сезоне", – сказал Галтье.