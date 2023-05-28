Вратарь ПСЖ упал с лошади и получил удар копытом в шею: игрок находится в тяжелом состоянии

Голкипер "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико получил травму во время верховой езды. Испанец упал с коня и получил удар в шею от копыта животного.

Marca сообщает, что инцидент произошел сегодня утром. Вчера, 27 мая, Рико был задействован в чемпионском для ПСЖ матче – провел его на скамье запасных. В воскресенье он прибыл в Эль-Росио для верховой езды.

После падения футболиста вертолетом доставили в больницу в Севилье. Игрок был инкубирован (введение трубки во наружное или внутреннее отверстие тела – ред.). Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, однако стабильное. Он находится под наблюдением врачей.

Отметим, что в нынешнем сезоне Рико не провел ни одного матча во всех турнирах. В последний раз он выходил на поле весной 2022-го года в составе "Мальорки", за которую выступал на правах аренды.

Серхио является воспитанником "Севильи" и уроженцем Андалусии. Клуб в своих соцсетях поддержал игрока.