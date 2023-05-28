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Вратарь ПСЖ упал с лошади и получил удар копытом в шею: игрок находится в тяжелом состоянии

Франция
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Только вчера он праздновал чемпионство Франции

Вратарь ПСЖ упал с лошади и получил удар копытом в шею: игрок находится в тяжелом состоянии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико получил травму во время верховой езды. Испанец упал с коня и получил удар в шею от копыта животного.

Marca сообщает, что инцидент произошел сегодня утром. Вчера, 27 мая, Рико был задействован в чемпионском для ПСЖ матче – провел его на скамье запасных. В воскресенье он прибыл в Эль-Росио для верховой езды.

После падения футболиста вертолетом доставили в больницу в Севилье. Игрок был инкубирован (введение трубки во наружное или внутреннее отверстие тела – ред.). Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, однако стабильное. Он находится под наблюдением врачей.

Отметим, что в нынешнем сезоне Рико не провел ни одного матча во всех турнирах. В последний раз он выходил на поле весной 2022-го года в составе "Мальорки", за которую выступал на правах аренды.

Серхио является воспитанником "Севильи" и уроженцем Андалусии. Клуб в своих соцсетях поддержал игрока.

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В статье: Серхио Рико Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.05.2023 в 15:26
А хіба футболістам не заборонено контрактом таке?
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