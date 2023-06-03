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ПСЖ согласовал личные условия контракта звезды Баварии

Франция
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ПСЖ согласовал личные условия контракта звезды Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Пари Сен-Жермен" согласовал личные условия контракта с защитником "Баварии" Лукасом Эрнандесом. Об этом сообщает Николо Скира.

Потенциальное соглашение может быть заключено до лета 2028 года. О финансовых условиях договора не сообщается.

ПСЖ будет продолжать вести переговоры непосредственно с "Баварией" на счет трансфера игрока.

В 2019-м году мюнхенцы заплатили "Атлетико" Мадрид за переход Лукаса Эрнандеса в 80 миллионов евро. Его контракт действует до лета 2024-го года. Бавария ни разу не продлевала соглашение с французом за период его карьеры в Мюнхене.

В этом сезоне на счету защитника 11 матчей во всех турнирах. В ноябре прошлого года он разорвал крестообразную связку колена и его возвращение ожидается уже в новом сезоне.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж) Лукас Эрнандес
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Источник:
Ніколо Скіра

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