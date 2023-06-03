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ПСЖ согласовал личные условия контракта звезды Баварии
Футболист только восстанавливается от травмы
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" согласовал личные условия контракта с защитником "Баварии" Лукасом Эрнандесом. Об этом сообщает Николо Скира.
Потенциальное соглашение может быть заключено до лета 2028 года. О финансовых условиях договора не сообщается.
ПСЖ будет продолжать вести переговоры непосредственно с "Баварией" на счет трансфера игрока.
В 2019-м году мюнхенцы заплатили "Атлетико" Мадрид за переход Лукаса Эрнандеса в 80 миллионов евро. Его контракт действует до лета 2024-го года. Бавария ни разу не продлевала соглашение с французом за период его карьеры в Мюнхене.
В этом сезоне на счету защитника 11 матчей во всех турнирах. В ноябре прошлого года он разорвал крестообразную связку колена и его возвращение ожидается уже в новом сезоне.
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