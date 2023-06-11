ПСЖ нацелен бесплатно подписать Заха и Тюрама

ПСЖ заинтересован в услугах Уилфрида Заха и Маркуса Тюрмама в качестве свободных агентов, об этом сообщает Фабрицио Романо.

У игрока "Кристал Пэлас" Заха контракт истекает 30 июня. Он имеет предложение из Саудовской Аравии, но предпочитает клубы из Европы.

В этом сезоне вингер провел 28 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 3 ассиста.

У нападающего мюнхенгладбахской "Боруссии" контракт заканчивается 1 июля. В этом сезоне он сыграл в 32 матчах, где сделал 16+7.