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ПСЖ нацелен бесплатно подписать Заха и Тюрама

Франция
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У обоих игроков летом заканчивается контракт

ПСЖ нацелен бесплатно подписать Заха и Тюрама

Фото: The Sun

Новина українською

ПСЖ заинтересован в услугах Уилфрида Заха и Маркуса Тюрмама в качестве свободных агентов, об этом сообщает Фабрицио Романо.

У игрока "Кристал Пэлас" Заха контракт истекает 30 июня. Он имеет предложение из Саудовской Аравии, но предпочитает клубы из Европы.

В этом сезоне вингер провел 28 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 3 ассиста.

У нападающего мюнхенгладбахской "Боруссии" контракт заканчивается 1 июля. В этом сезоне он сыграл в 32 матчах, где сделал 16+7.

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В статье: Уилфрид Заха Пари Сен-Жермен (Париж) Маркус Тюрам
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