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ПСЖ нацелен бесплатно подписать Заха и Тюрама
У обоих игроков летом заканчивается контракт
Фото: The Sun
ПСЖ заинтересован в услугах Уилфрида Заха и Маркуса Тюрмама в качестве свободных агентов, об этом
У игрока "Кристал Пэлас" Заха контракт истекает 30 июня. Он имеет предложение из Саудовской Аравии, но предпочитает клубы из Европы.
В этом сезоне вингер провел 28 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 3 ассиста.
У нападающего мюнхенгладбахской "Боруссии" контракт заканчивается 1 июля. В этом сезоне он сыграл в 32 матчах, где сделал 16+7.
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Источник:twitter.com
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