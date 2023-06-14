Реал готов отдать за Килиана до 200 миллионов евро этим летом, но Пересу нужны гарантии

"Реал" готов заплатить за Килиана Мбаппе этим летом до 200 миллионов евро. Президент "Мадрида" Флорентино Перес хочет получить гарантии, что сделка состоится, прежде чем делать предложение.

Поэтому он собирается контактировать с окружением Килаина и требовать, чтобы игрок добился высталвения на трансфер или своей продажи по инициатие "ПСЖ".

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет получить за Килиана как минимум 150 миллионов евро. В "Реале" же уже предлагали однажды большую сумму за француза – летом 2021-го "Мадрид" давал 200 миллионов евро.

Напомним, что "ПСЖ" заплатил за Килиана 180 миллионов евро в 2018-м. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в те же 180 миллионов евро.