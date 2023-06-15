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В случае ухода Мбаппе, ПСЖ может подписать Гризманна. В его контракте прописаны отступные
Платить придется немного
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" рассматривает возможность подписания нападающего "Атлетико" Мадрид Антуан Гризманн. В контракте 32-летнего форварда прописаны отступные в размере 25 миллионов евро.
"Париж" хочет строить проект вокруг француза и Гризманн отличный кандидат на эту роль. Загвоздка одна, а точнее – две: ни Антуан не горит желанием покидать "Атлетико", ни Диего Симеоне не горит желанием продавать футболиста.
В этом сезоне Гризманн провел 48 матчей, забил 16 голов и отдал 19 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 25 миллионов евро.
Напомним, что Антуан обойдется "Атлетико" этим летом в 20 миллионов евро. Нападающий возвращается в клуб на постоянной основе, по окончанию двухгодичной аренды, которая началась в сентябре 2021-го.
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