В случае ухода Мбаппе, ПСЖ может подписать Гризманна. В его контракте прописаны отступные

"ПСЖ" рассматривает возможность подписания нападающего "Атлетико" Мадрид Антуан Гризманн. В контракте 32-летнего форварда прописаны отступные в размере 25 миллионов евро.

"Париж" хочет строить проект вокруг француза и Гризманн отличный кандидат на эту роль. Загвоздка одна, а точнее – две: ни Антуан не горит желанием покидать "Атлетико", ни Диего Симеоне не горит желанием продавать футболиста.

В этом сезоне Гризманн провел 48 матчей, забил 16 голов и отдал 19 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 25 миллионов евро.

Напомним, что Антуан обойдется "Атлетико" этим летом в 20 миллионов евро. Нападающий возвращается в клуб на постоянной основе, по окончанию двухгодичной аренды, которая началась в сентябре 2021-го.