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ПСЖ не договорился с Нагельсманном. У ПСЖ новый фаворит на должность тренера
Недавно этот наставник тренировал Коваленко
фото из свободных источников
Юлиан Нагельсманн не станет новым главным тренером
Клуб и тренер вели переговоры в последние недели. Но вчера стороны пришли к выводу, что не смогут договориться.
Запасного варианта у Парижа не было. Однако, как сообщает Football Italia, бывший полузащитник парижан Тьяго Мотта стал новым фаворитом на место наставника. Сейчас Тьяго Мотта работает в "Болонье". Его контракт с этой командой рассчитан до лета 2024 года.
Добавим, что до прошлого сезона Мотта тренировал "Специю", за которую выступал Виктор Коваленко. Украинец провел под руководством бразильского наставника 27 матчей.
Текущий тренер ПСЖ Кристоф Галтье возглавил команду прошлым летом. Его контракт был подписан на два года, однако клуб готов расторгнуть его раньше времени.
Юлиан Нагельсманн был уволен из "Баварии" в марте этого года. Мюнхенский клуб продолжает выплачивать тренеру зарплату.
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