Среди запасных вариантов Марселя на должность главного тренера есть экс-наставник Шахтера

Специалист Марсело Гальярдо подошел "Марселю" на роль главного тренера. Чтобы оформить его клуб согласился на все условия аргентинца.

Однако пока Гальярдо не дал окончательного согласия на подписание контракта. И это несмотря на то, что он с клубом уже обсудил вопросы трансферов. Об этом сообщает Санти Ауна.

У провансальцев есть несколько вариантов на замену Гальярдо. Первый из них – это Пауло Фонсека, который сейчас тренирует “Лилль”. Также наставником может стать бывший тренер "Атлетика" Марселино Тораль.

Напомним, что текущий наставник "Марселя" Игорь Тудор официально покинет команду 30 июня. Он работал с провансальцами один сезон, во время которого он смог взять бронзу Лиги 1 и выйти в квалификацию следующего розыгрыша Лиги чемпионов.