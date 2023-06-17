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Среди запасных вариантов Марселя на должность главного тренера есть экс-наставник Шахтера
Руслан Малиновский может сойтись с этим наставником
Фото: losc.fr
Специалист Марсело Гальярдо подошел "Марселю" на роль главного тренера. Чтобы оформить его клуб согласился на все условия аргентинца.
Однако пока Гальярдо не дал окончательного согласия на подписание контракта. И это несмотря на то, что он с клубом уже обсудил вопросы трансферов. Об этом сообщает Санти Ауна.
У провансальцев есть несколько вариантов на замену Гальярдо. Первый из них – это Пауло Фонсека, который сейчас тренирует “Лилль”. Также наставником может стать бывший тренер "Атлетика" Марселино Тораль.
Напомним, что текущий наставник "Марселя" Игорь Тудор официально покинет команду 30 июня. Он работал с провансальцами один сезон, во время которого он смог взять бронзу Лиги 1 и выйти в квалификацию следующего розыгрыша Лиги чемпионов.
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