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Марсель достиг договоренности о контракте с Фонсекой
Но нужно договориться еще с клубом португальца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист испанского портала As Андрес Рамос информирует, что "Марсель" достиг принципиального согласия с наставником "Лилля" Паулу Фонсекой.
Отмечается, что португальский специалист выразил желание работать на должности главного тренера "провансальцев". "Марселю" осталось только договориться с руководством "догов", однако "Лилль" не хочет отпускать коуча без определенной награды.
Напомним, что текущий тренер "Марселя" Игорь Тудор официально покинет команду 30 июня. Он проработал в клубе один сезон. Под руководством Тудора Марсель занял 3-е место в турнирной таблице Лиги 1.
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