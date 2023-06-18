  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель достиг договоренности о контракте с Фонсекой
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель достиг договоренности о контракте с Фонсекой

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Но нужно договориться еще с клубом португальца

Марсель достиг договоренности о контракте с Фонсекой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист испанского портала As Андрес Рамос информирует, что "Марсель" достиг принципиального согласия с наставником "Лилля" Паулу Фонсекой.

Отмечается, что португальский специалист выразил желание работать на должности главного тренера "провансальцев". "Марселю" осталось только договориться с руководством "догов", однако "Лилль" не хочет отпускать коуча без определенной награды.

Напомним, что текущий тренер "Марселя" Игорь Тудор официально покинет команду 30 июня. Он проработал в клубе один сезон. Под руководством Тудора Марсель занял 3-е место в турнирной таблице Лиги 1.

По теме
yellow-arrow
Будущая замена Левандовскому. Витор Роке скоро присоединится к Барселоне
yellow-arrow
ПСЖ планирует пригласить Луиса Энрике. Переговоры на заключительной стадии
yellow-arrow
Килиан Мбаппе заявил, что остается в ПСЖ на следующий сезон
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсель Паулу Фонсека
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Andrés Onrubia Ramos

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде