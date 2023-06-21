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Марсель договорился о сотрудничестве с новым тренером
Наставник для Малиновского
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский тренер Марселино Гарсия Тораль станет новым главным тренером "Марселя". Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 57-летний специалист заключил контракт с клубом сроком до лета 2025 года. Соглашение будет подписано в течение недели.
Предыдущим местом работы Тораля был "Атлетик" Бильбао. Он проработал там с января 2021 до лета 2022 года. Под его руководством команда становилась обладателем Суперкубка Испании.
Также он тренировал "Леальтад", "Спортинг" Хихон, "Рекреативо", "Расинг", "Сарагосу", "Севилью", "Вильярреал" и "Валенсию". С последними он выигрывал Кубок страны.
Напомним, что текущий наставник "Марселя" Игорь Тудор официально покинет команду 30 июня. Он работал с провансальцами один сезон, во время которого он смог взять бронзу Лиги 1 и выйти в квалификацию следующего розыгрыша Лиги чемпионов.
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