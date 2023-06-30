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Тренер ПСЖ Галтье задержан полицией по делу о расовой дискриминации

Франция
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Галтье был взят под стражу и затем допрошен 

Тренер ПСЖ Галтье задержан полицией по делу о расовой дискриминации

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер “Пари Сен-Жермен” Кристоф Галтье и его сын Джон Валович-Галтье были задержаны и допрошены полицией в пятницу по делу о расовой дискриминации в футбольном клубе “Ницце”, сообщила ниццкая прокуратора.

Дело против Галтье началось около трех месяцев назад, когда после публикации корреспонденции бывшего спортивного директора “Ниццы” Жюльена Фурнье стало известно, что Галтье, еще будучи тренером "Ниццы", якобы говорил Фурнье, что в команде не может быть так много чернокожих и мусульман. Также Галтье якобы просил футболистов-мусульман не соблюдать пост во время Рамадана.

Сразу же после появления обвинений прокуратура Ниццы начала расследование в деле о дискриминации по расовому признаку или религиозной принадлежности, а в офисе "Ниццы" прошли обыски. Следователи опросили президента клуба Жан-Пьера Ривера и других руководителей клуба.

Галтье отрицает все обвинения и направил встречные иски в клевете. Адвокат тренера ПСЖ Оливье Мартен направил обращения в прокуратуру Парижа против журналистов, бывшего спортивного директора "Ниццы" и тех, кто угрожал специалисту.

Галтье грозит тюремное заключение сроком до трех лет, если обвинения в расовой дискриминации подтвердятся.

Ожидается, что в скором времени Галтье будет уволен из “Пари Сен-Жермен”. Его заменит Луис Энрике.

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В статье: Ницца Лига 1 Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
RMC Sport

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