  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. 15 млн за звезду Лиги конференций: Ланс побил клубный трансферный рекорд
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

15 млн за звезду Лиги конференций: Ланс побил клубный трансферный рекорд

Франция
(1 голосов)

Анди Диуф возвращается в Лигу 1

15 млн за звезду Лиги конференций: Ланс побил клубный трансферный рекорд

Фото: rclens.fr

Новина українською

"Ланс" подписал пятилетний контракт с центральным полузащитником "Базеля" Анди Диуфом.

Сумма сделки - 15 млн евро, и это новый клубный рекорд кроваво-золотых. Предыдущим были 11,8 млн, уплаченные "Брюгге" за Лоиса Опенда год назад.

20-летний Диуф - воспитанник школы "Ренна". Перед прошлым сезоном бретонцы отдали его "Базелю" в аренду с правом выкупа, и Анди использовал шанс, наиграв 57 матчей (3 гола, 7 ассистов) во всех турнирах. УЕФА даже признал его лучшим молодым игроком Лиги конференций-2022/23.

"Ланс" занял второе место в минувшей Лиге 1, но затем саудовцы выкупили его лидера Секу Фофана. Именно его и предстоит заменить Диуфу.

По теме
yellow-arrow
Ницца назначила тренером молодого итальянца, которого связывали с Шахтером
yellow-arrow
Назначение Энрике в ПСЖ откладывается из-за ареста Галтье
yellow-arrow
Тренер ПСЖ Галтье задержан полицией по делу о расовой дискриминации
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Базель Ланс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Ланс"

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде