15 млн за звезду Лиги конференций: Ланс побил клубный трансферный рекорд

"Ланс" подписал пятилетний контракт с центральным полузащитником "Базеля" Анди Диуфом.

Сумма сделки - 15 млн евро, и это новый клубный рекорд кроваво-золотых. Предыдущим были 11,8 млн, уплаченные "Брюгге" за Лоиса Опенда год назад.

20-летний Диуф - воспитанник школы "Ренна". Перед прошлым сезоном бретонцы отдали его "Базелю" в аренду с правом выкупа, и Анди использовал шанс, наиграв 57 матчей (3 гола, 7 ассистов) во всех турнирах. УЕФА даже признал его лучшим молодым игроком Лиги конференций-2022/23.

"Ланс" занял второе место в минувшей Лиге 1, но затем саудовцы выкупили его лидера Секу Фофана. Именно его и предстоит заменить Диуфу.