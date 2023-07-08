Вратарь ПСЖ Серхио Рико может закончить карьеру

Голкипер "ПСЖ" может закончить карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает theathletic.com. Игрок потерял более 20 кг с момента госпитализации. Причем каждая неделя в отделении интенсивной терапии приводила к потере мышечной мощности примерно на 30%. Сейчас футболист находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Перед аварией Рико должен был продлить свой контракт еще на три сезона с опцией продления еще на год.