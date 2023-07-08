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Вратарь ПСЖ Серхио Рико может закончить карьеру

Франция
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Игрок похудел более чем на 20кг после госпитализации

Вратарь ПСЖ Серхио Рико может закончить карьеру

фото из свободных источников

Новина українською

Голкипер "ПСЖ" может закончить карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает theathletic.com. Игрок потерял более 20 кг с момента госпитализации. Причем каждая неделя в отделении интенсивной терапии приводила к потере мышечной мощности примерно на 30%. Сейчас футболист находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Перед аварией Рико должен был продлить свой контракт еще на три сезона с опцией продления еще на год.

Серхио провел 36 дней в реанимации. Он был в коме 19 дней. Напомним, что он получил серьезные травмы головы и шеи после того, как его затоптала лошадь.

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В статье: Серхио Рико Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
theathletic.com

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