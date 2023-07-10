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Бывший спортдир ПСЖ: Мбаппе провел в Париже 6 лет и за эти 6 сезонов ЛЧ выиграли 6 разных клубов. Пора уйти
Факты говорят за себя
Goal
Бывший спортивный директор "ПСЖ" Леонардо выступил за уход Килиана Мбаппе из клуба. Он считает, что Лигу чемпионов можно выиграть и без него.
"Ради самого "ПСЖ": пришло время, когда Мбаппе должен уйти, несмотря ни на что. "ПСЖ" существовал до Килиана Мбаппе и будет существовать после него.
Килиан провел в Париже 6 лет, и за эти 6 сезонов пять разных клубов выиграли Лигу чемпионов. Мбаппе не было ни в одном из них", – заявил Леонардо.
Напомним, что Килиан может покинуть "ПСЖ" ближайшим летом. Игрок отказался продлить контракт до лета 2025-го, а его текущая сделка истекает летом 2024-го. "ПСЖ" принципиально хочет выручить средства с продажи нападающего иначе это будет большим финансовым ударом.
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