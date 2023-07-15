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Рэмси досрочно расторг контракт с Ниццей

Франция
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Неудачный опыт валлийца

Рэмси досрочно расторг контракт с Ниццей

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe

Новина українською

Аарон Рэмси досрочно покинул "Ниццу". Стороны разорвали контракт по взаимному согласию.

32-летний валлиец провел на Лазурном берегу весь прошлый сезон, но выглядел посредственно, а команда не пробилась в еврокубки. Суммарно Аарон провел за "Орлят" 34 матча (1 гол).

Свои лучшие годы полузащитник отыграл в "Арсенале", за который набегал почти 400 матчей в 2008-19 годах.

"Ницца" ранее сменила тренера из-за неудачного сезона - место Дидье Дигара занял Франческо Фариоли.

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В статье: Аарон Рэмси Ницца
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Источник:
Твиттер Ниццы

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