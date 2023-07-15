Рэмси досрочно расторг контракт с Ниццей

Аарон Рэмси досрочно покинул "Ниццу". Стороны разорвали контракт по взаимному согласию.

32-летний валлиец провел на Лазурном берегу весь прошлый сезон, но выглядел посредственно, а команда не пробилась в еврокубки. Суммарно Аарон провел за "Орлят" 34 матча (1 гол).

Свои лучшие годы полузащитник отыграл в "Арсенале", за который набегал почти 400 матчей в 2008-19 годах.

"Ницца" ранее сменила тренера из-за неудачного сезона - место Дидье Дигара занял Франческо Фариоли.