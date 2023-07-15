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Малиновский вышел в основе Марселя на первый спарринг с новым тренером

Франция
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Провансальцы обыграли соседей

Малиновский вышел в основе Марселя на первый спарринг с новым тренером

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe

Новина українською

"Марсель" в первом предсезонном матче встретился с соседями из "Нима" и комфортно победил - 2:0.

Это была первая игра провансальцев под руководством нового тренера Марселино. Испанец выпустил на матч два разных состава, и в первом, где играла основа, нашлось место нашему Руслану Малиновскому.

Уже привычно украинец запомнился опасными стандартами и подачами. При этом оба гола "Марсель" провел после перерыва, когда Руслан, Ундер, Гендузи, Верету и другие уже отдыхали.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Ним
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