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Малиновский вышел в основе Марселя на первый спарринг с новым тренером
Провансальцы обыграли соседей
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe
"Марсель" в первом предсезонном матче встретился с соседями из "Нима" и комфортно победил - 2:0.
Это была первая игра провансальцев под руководством нового тренера Марселино. Испанец выпустил на матч два разных состава, и в первом, где играла основа, нашлось место нашему Руслану Малиновскому.
Уже привычно украинец запомнился опасными стандартами и подачами. При этом оба гола "Марсель" провел после перерыва, когда Руслан, Ундер, Гендузи, Верету и другие уже отдыхали.
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