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Аль-Наср объявил о подписании звезды Ланса Секо Фофаны
В компанию к Теллесу
Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN
"Аль-Наср" объявил о переходе полузащитника "Ланса" Секо Фофаны. Саудовский клуб заплатил 25 миллионов евро за 28-летнего ивуарийца.
Стороны подписали контракт до лета 2026-го.
"Ланс" в прошлом сезоне занял 2-е место в чемпионате Франции. Клуб также покинул нападающий Лои Опенада, он стал самым дорогим подписанием "Лейпцига" за 50 миллионов евро.
В прошлом сезоне Фофана провел за "Ланс" 39 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оцеинвает 28-летнего игрока в 32 миллиона евро.
#AlNassr has officially signed with the Ivorian Star Seko Fofana ????— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 18, 2023
We wish him good luck with our stars ????#SekoIsYellow ???? pic.twitter.com/BhK3w61pbu
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