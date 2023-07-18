  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Аль-Наср объявил о подписании звезды Ланса Секо Фофаны
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аль-Наср объявил о подписании звезды Ланса Секо Фофаны

Франция
(1 голосов)

В компанию к Теллесу

Аль-Наср объявил о подписании звезды Ланса Секо Фофаны

Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN

Новина українською

"Аль-Наср" объявил о переходе полузащитника "Ланса" Секо Фофаны. Саудовский клуб заплатил 25 миллионов евро за 28-летнего ивуарийца.

Стороны подписали контракт до лета 2026-го.

"Ланс" в прошлом сезоне занял 2-е место в чемпионате Франции. Клуб также покинул нападающий Лои Опенада, он стал самым дорогим подписанием "Лейпцига" за 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фофана провел за "Ланс" 39 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оцеинвает 28-летнего игрока в 32 миллиона евро.

По теме
yellow-arrow
Будет играть с Малиновским: Обамеянг заключил контракт с французским клубом
yellow-arrow
Кейн не хочет уходить в ПСЖ. Он не будет вести переговоры с французами
yellow-arrow
ПСЖ предложил Сити обменять Бернарду на Верратти и Доннарумму
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аль-Наср Секо Фофана Ланс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде