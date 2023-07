Аль-Наср объявил о подписании звезды Ланса Секо Фофаны

"Аль-Наср" объявил о переходе полузащитника "Ланса" Секо Фофаны. Саудовский клуб заплатил 25 миллионов евро за 28-летнего ивуарийца.

Стороны подписали контракт до лета 2026-го.

"Ланс" в прошлом сезоне занял 2-е место в чемпионате Франции. Клуб также покинул нападающий Лои Опенада, он стал самым дорогим подписанием "Лейпцига" за 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фофана провел за "Ланс" 39 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оцеинвает 28-летнего игрока в 32 миллиона евро.

#AlNassr has officially signed with the Ivorian Star Seko Fofana ????



We wish him good luck with our stars ????#SekoIsYellow ???? pic.twitter.com/BhK3w61pbu