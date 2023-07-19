Челси согласился бесплатно отпустить Обамеянга в Марсель

Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг станет игроком "Марселя". Эту информацию окончательно подтвердил Фабрицио Романо

“Аристократы” согласились отпустить форварда бесплатно. Обамеянг подпишет с “провансальцами” трехлетнее соглашение – до июня 2026-го.

Сегодня вечером габонец приедет в расположение “Марселя”, который сейчас тренируется в Германии. Завтра, 20 июля, он пройдет медицинское обследование.

Отметим, что за "Марсель" выступает полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский. Интересно, что он будет третьим украинцем, с которым бок о бок играл Обамеянг. Ранее габонец также был в "Боруссии" Дортмунд с Андреем Ярмоленко и в "Челси" с Михаилом Мудриком.