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Челси согласился бесплатно отпустить Обамеянга в Марсель
Малиновский в новом сезоне будет иметь звездного партнера
Фото: twitter.com/Auba
Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг станет игроком "Марселя". Эту информацию окончательно подтвердил Фабрицио Романо
“Аристократы” согласились отпустить форварда бесплатно. Обамеянг подпишет с “провансальцами” трехлетнее соглашение – до июня 2026-го.
Сегодня вечером габонец приедет в расположение “Марселя”, который сейчас тренируется в Германии. Завтра, 20 июля, он пройдет медицинское обследование.
Отметим, что за "Марсель" выступает полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский. Интересно, что он будет третьим украинцем, с которым бок о бок играл Обамеянг. Ранее габонец также был в "Боруссии" Дортмунд с Андреем Ярмоленко и в "Челси" с Михаилом Мудриком.
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