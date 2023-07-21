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Доннарумму ограбили, ударив по голове и связав. Их с женой держали под дулом пистолета
Ужасный стресс для семьи
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма пережил нападение грабителей в своем доме. Взломщики проникли в жилье итальянца, ударили его по голове и связали вместе с женой.
В результате удара у Джанлуиджи образовались две кровоточащие раны.
Им угрожали пистолетом, пока соучастники собирали украшения и аксессуары по дому. Грабители ушли, после чего Доннарумма с женой укрылись в отеле, откуда в шоковом состоянии уехали в больницу.
Ущерб от ограбления все ещё оценивается, но обещает быть "существенным".
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