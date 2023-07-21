Доннарумму ограбили, ударив по голове и связав. Их с женой держали под дулом пистолета

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма пережил нападение грабителей в своем доме. Взломщики проникли в жилье итальянца, ударили его по голове и связали вместе с женой.

В результате удара у Джанлуиджи образовались две кровоточащие раны.

Им угрожали пистолетом, пока соучастники собирали украшения и аксессуары по дому. Грабители ушли, после чего Доннарумма с женой укрылись в отеле, откуда в шоковом состоянии уехали в больницу.

Ущерб от ограбления все ещё оценивается, но обещает быть "существенным".