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Доннарумму ограбили, ударив по голове и связав. Их с женой держали под дулом пистолета

Франция
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Ужасный стресс для семьи

Доннарумму ограбили, ударив по голове и связав. Их с женой держали под дулом пистолета

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма пережил нападение грабителей в своем доме. Взломщики проникли в жилье итальянца, ударили его по голове и связали вместе с женой.

В результате удара у Джанлуиджи образовались две кровоточащие раны.

Им угрожали пистолетом, пока соучастники собирали украшения и аксессуары по дому. Грабители ушли, после чего Доннарумма с женой укрылись в отеле, откуда в шоковом состоянии уехали в больницу.

Ущерб от ограбления все ещё оценивается, но обещает быть "существенным".

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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