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Защитник Барселоны Умтити перешел в клуб французской Лиги 1
Вернулся домой
Фото: twitter.com/Ligue1_ENG
Французский защитник "Барселоны" Самюэль Умтити стал игроком "Лилля". Об этом "доги" сообщили на своей официальной странице.
Центрбек подписал контракт с “Лиллем” сроком на два года. Умтити выбрал себе футболку с 14-м номером. Переход состоялся на правах свободного агента, хотя контракт француза с "Барселоной" был рассчитан до лета 2026-го года.
В прошлом сезоне Умтити выступал за итальянский "Лечче" на правах аренды. Он провел 25 матчей в Серии А.
Защитник перешел в "Барселону" в 2016 году из "Лиона" за 25 миллионов евро, проведя в Испании всего 133 матча. Умтити является воспитанником академии "Лиона". За первую команду "львов" защитник сыграл в 170 поединках.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в четыре миллиона евро.
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