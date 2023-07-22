Защитник Барселоны Умтити перешел в клуб французской Лиги 1

Французский защитник "Барселоны" Самюэль Умтити стал игроком "Лилля". Об этом "доги" сообщили на своей официальной странице.

Центрбек подписал контракт с “Лиллем” сроком на два года. Умтити выбрал себе футболку с 14-м номером. Переход состоялся на правах свободного агента, хотя контракт француза с "Барселоной" был рассчитан до лета 2026-го года.

В прошлом сезоне Умтити выступал за итальянский "Лечче" на правах аренды. Он провел 25 матчей в Серии А.

Защитник перешел в "Барселону" в 2016 году из "Лиона" за 25 миллионов евро, проведя в Испании всего 133 матча. Умтити является воспитанником академии "Лиона". За первую команду "львов" защитник сыграл в 170 поединках.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в четыре миллиона евро.