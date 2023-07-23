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Реймс подписал 20-летнего защитника Манчестер Сити
Правда, только арендное соглашение
ФК "Реймс" / Автор невідомий
Официальный сайт ФК "Реймс" объявил об аренде защитника "Манчестер Сити" Джоша Уилсона-Эсбранда.
20-летний англичанин отправится во французский клуб на 1 сезон.
В прошлом сезоне за первую команду "Ман Сити" Джош отыграл 2 поединка. Также защитник выступал в прошлой кампании за представителя Чемпионшипа – "Ковентри" (14 матчей).
Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 млн. евро.
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Источник:ФК "Реймс"
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