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Реймс подписал 20-летнего защитника Манчестер Сити

Франция
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Правда, только арендное соглашение

Реймс подписал 20-летнего защитника Манчестер Сити

ФК "Реймс" / Автор невідомий

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Официальный сайт ФК "Реймс" объявил об аренде защитника "Манчестер Сити" Джоша Уилсона-Эсбранда.

20-летний англичанин отправится во французский клуб на 1 сезон.

В прошлом сезоне за первую команду "Ман Сити" Джош отыграл 2 поединка. Также защитник выступал в прошлой кампании за представителя Чемпионшипа – "Ковентри" (14 матчей).

Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 млн. евро.

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В статье: Реймс Манчестер Сити
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Источник:
ФК "Реймс"

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