  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель договорился с Уотфордом о трансфере сенегальского вингера
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель договорился с Уотфордом о трансфере сенегальского вингера

Франция
(1 голосов)

Новый одноклубник Руслана Малиновского

Марсель договорился с Уотфордом о трансфере сенегальского вингера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Марсель" и "Уотфорд" договорились о трансфере вингера Исмаила Сарра. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Между клубами есть устная договоренность. Сам же игрок согласовал с провансальцами личный контракт до конца сезона 2027/2028.

Романо сообщает, что 25-летний сенегалец пройдет медицинское обследование во французском клубе в ближайшие 24-48 часов.

В прошлом сезоне на клубном уровне Исмаил провел 39 поединков, в которых забил 10 голов и оформил 6 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Еще один дорогостоящий трансфер. Страсбур Соболя подписал 20-летнего нападающего
yellow-arrow
Реймс подписал 20-летнего защитника Манчестер Сити
yellow-arrow
Официально: Мусса Диаби - игрок Астон Виллы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсель Уотфорд Исмаила Сарра
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде