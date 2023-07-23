Марсель договорился с Уотфордом о трансфере сенегальского вингера

"Марсель" и "Уотфорд" договорились о трансфере вингера Исмаила Сарра. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Между клубами есть устная договоренность. Сам же игрок согласовал с провансальцами личный контракт до конца сезона 2027/2028.

Романо сообщает, что 25-летний сенегалец пройдет медицинское обследование во французском клубе в ближайшие 24-48 часов.

В прошлом сезоне на клубном уровне Исмаил провел 39 поединков, в которых забил 10 голов и оформил 6 ассистов.