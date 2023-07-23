Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марсель договорился с Уотфордом о трансфере сенегальского вингера
Новый одноклубник Руслана Малиновского
Getty Images / Global Images Ukraine
"Марсель" и "Уотфорд" договорились о трансфере вингера Исмаила Сарра. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Между клубами есть устная договоренность. Сам же игрок согласовал с провансальцами личный контракт до конца сезона 2027/2028.
Романо сообщает, что 25-летний сенегалец пройдет медицинское обследование во французском клубе в ближайшие 24-48 часов.
В прошлом сезоне на клубном уровне Исмаил провел 39 поединков, в которых забил 10 голов и оформил 6 ассистов.
Популярное сейчас
- Финты, невероятный рывок и отличный гол. Обзор действий Мудрика в матче против Брайтона
- Снова все меняется? MEGOGO предложил клубам УПЛ транслировать матчи чемпионата
- Мудрик – о своем голе в ворота Брайтона: Это пришло с тренировок
- Доннарумму ограбили, ударив по голове и связав. Их с женой держали под дулом пистолета
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь