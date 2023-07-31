Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дембеле попросил разрешения у Барселоны перейти в ПСЖ
Стороны боятся не успеть активировать сумму выкупа
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Усман Дембеле попросил формального разрешения у руководства "Барселоны" начать переговоры с "ПСЖ". При этом игрок уже согласовал условия личного контракта с "парижанами".
Француз договорился о пятилетнем контракте с клубом. "ПСЖ" и Дембеле боятся, что им не удастся активировать опцию выкупа до 1-го августа, поэтому игрок начал общаться по поводу трансфера непосредственно с "Барселоной".
Напомним, что по услвоиям контракта, до 1-го августа "ПСЖ" может заплатить "Барселоне" 50 миллионов евро за Дембеле. При этом "сине-гранатовые" получат только 25 миллионов евро, а вторая половина суммы достанется Усману.
Ousmane Dembélé has just asked Barça for formal ‘permission’ to negotiate with PSG ????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2023
Dembélé wants to follow all the correct steps.
⚠️ There’s still feeling this could not be done in time to activate La Liga €50m clause in 9h — but trying to agree with different ways. pic.twitter.com/WVQaFsxc9P
Популярное сейчас
- Командующий Нацгвардии рассказал, будут ли участвовать в войне освобожденные командиры Азова
- ЛЧ. Вероятное понижение Днепра-1, потенциальные пары соперников для Зари. О втором квалификационном раунде
- Представители одного клуба. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 1-го тура
- Ливерпуль ведет переговоры с ПСЖ о переходе Мбаппе
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО