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Дембеле попросил разрешения у Барселоны перейти в ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Стороны боятся не успеть активировать сумму выкупа

Дембеле попросил разрешения у Барселоны перейти в ПСЖ

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Усман Дембеле попросил формального разрешения у руководства "Барселоны" начать переговоры с "ПСЖ". При этом игрок уже согласовал условия личного контракта с "парижанами".

Француз договорился о пятилетнем контракте с клубом. "ПСЖ" и Дембеле боятся, что им не удастся активировать опцию выкупа до 1-го августа, поэтому игрок начал общаться по поводу трансфера непосредственно с "Барселоной".

Напомним, что по услвоиям контракта, до 1-го августа "ПСЖ" может заплатить "Барселоне" 50 миллионов евро за Дембеле. При этом "сине-гранатовые" получат только 25 миллионов евро, а вторая половина суммы достанется Усману.

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В статье: Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Усман Дембеле
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Комментарии (6)
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Барселиниуc (землянин)
31.07.2023 в 18:56
Надо было продать эту подлую мартышку ещё зимой к чертям собачим. Все равно больше трёх месяцев в лазарете валялась гадина хитрожопая. Тьфу, гнида блъ..
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Барселиниуc (землянин)
31.07.2023 в 18:35
Лапортус объявил ПСЖ войну. До 1 августа офисы Барсы не работают. Идёт ремонт. Оргтехника сломана и вообще... "Ничего не знаем, ничего не слышали." Сотовая связь плохая, идут помехи.
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0
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Барселиниуc (землянин)
31.07.2023 в 18:29
А ведь хави рассчитывал на этого черножопого шлемазла. Отстоял его, лелеял, как дитя родное...
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0
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Барселиниуc (землянин)
31.07.2023 в 18:18
Это черномазое чмо кинуло Дортмунд, а теперь вот и Барсу. А вы ещё говорите, шо я расист.
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0
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Барселиниуc (землянин)
31.07.2023 в 18:14
С 1 августа сумма отступных увеличится вдвое и тогда нах..й эту хитровые@анную обезьяну с пляжа.
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avatar
hrdhrd (Україна)
31.07.2023 в 18:14
Дембеле в ПСЖ, Рафик в Сити, ждём у Барселоны мощный треугольник Фати - Ромэу - Ферран Торрес
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