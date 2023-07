Дембеле попросил разрешения у Барселоны перейти в ПСЖ

Усман Дембеле попросил формального разрешения у руководства "Барселоны" начать переговоры с "ПСЖ". При этом игрок уже согласовал условия личного контракта с "парижанами".

Француз договорился о пятилетнем контракте с клубом. "ПСЖ" и Дембеле боятся, что им не удастся активировать опцию выкупа до 1-го августа, поэтому игрок начал общаться по поводу трансфера непосредственно с "Барселоной".

Напомним, что по услвоиям контракта, до 1-го августа "ПСЖ" может заплатить "Барселоне" 50 миллионов евро за Дембеле. При этом "сине-гранатовые" получат только 25 миллионов евро, а вторая половина суммы достанется Усману.

