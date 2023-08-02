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Мбаппе прокомментировал завершение карьеры Буффоном: Спасибо за драгоценные советы, которые буду хранить всю жизнь

Франция
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Футболисты на сезон встречались в "ПСЖ"

Мбаппе прокомментировал завершение карьеры Буффоном: Спасибо за драгоценные советы, которые буду хранить всю жизнь

Фото: twitter.com/KMbappe

Новина українською

Килиан Мбаппе прокомментировал завершение карьеры Джанлуиджи Буффоном. Он поблагодарил итальянца за ценные советы.

"Для меня было огромной честью иметь возможность встретиться с вами и пересечься с вашей легендарной карьерой.

Золотой человек с драгоценными советами, которые я буду хранить при себе всю жизнь. Доброго пути, и, прежде всего, спасибо", – написал Мбаппе в твиттере

Напомним, что Килиан и Буффон вместе выступали за "ПСЖ" в сезоне-2018/19. На тот момент Мбаппе было 19 лет, а Джанлуиджи – 40.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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