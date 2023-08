Мбаппе прокомментировал завершение карьеры Буффоном: Спасибо за драгоценные советы, которые буду хранить всю жизнь

Килиан Мбаппе прокомментировал завершение карьеры Джанлуиджи Буффоном. Он поблагодарил итальянца за ценные советы.

Золотой человек с драгоценными советами, которые я буду хранить при себе всю жизнь. Доброго пути, и, прежде всего, спасибо", – написал Мбаппе в твиттере

Напомним, что Килиан и Буффон вместе выступали за "ПСЖ" в сезоне-2018/19. На тот момент Мбаппе было 19 лет, а Джанлуиджи – 40.

Un immense honneur pour moi d’avoir eu la chance de te côtoyer et croiser la route de ta carrière légendaire.

Un homme en or avec des précieux conseils que je garderai avec moi toute ma vie.

Bonne route et surtout MERCI ????????????@gianluigibuffon pic.twitter.com/u3x9X2ARHl