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Мбаппе прокомментировал завершение карьеры Буффоном: Спасибо за драгоценные советы, которые буду хранить всю жизнь
Футболисты на сезон встречались в "ПСЖ"
Фото: twitter.com/KMbappe
Килиан Мбаппе прокомментировал завершение карьеры Джанлуиджи Буффоном. Он поблагодарил итальянца за ценные советы.
"Для меня было огромной честью иметь возможность встретиться с вами и пересечься с вашей легендарной карьерой.
Золотой человек с драгоценными советами, которые я буду хранить при себе всю жизнь. Доброго пути, и, прежде всего, спасибо", – написал Мбаппе в твиттере
Напомним, что Килиан и Буффон вместе выступали за "ПСЖ" в сезоне-2018/19. На тот момент Мбаппе было 19 лет, а Джанлуиджи – 40.
Un immense honneur pour moi d’avoir eu la chance de te côtoyer et croiser la route de ta carrière légendaire.— Kylian Mbappé (@KMbappe) August 2, 2023
Un homme en or avec des précieux conseils que je garderai avec moi toute ma vie.
Bonne route et surtout MERCI ????????????@gianluigibuffon pic.twitter.com/u3x9X2ARHl
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