Мбаппе прокомментировал завершение карьеры Буффоном: Спасибо за драгоценные советы, которые буду хранить всю жизнь

Килиан Мбаппе прокомментировал завершение карьеры Джанлуиджи Буффоном. Он поблагодарил итальянца за ценные советы.

"Для меня было огромной честью иметь возможность встретиться с вами и пересечься с вашей легендарной карьерой.

Золотой человек с драгоценными советами, которые я буду хранить при себе всю жизнь. Доброго пути, и, прежде всего, спасибо", – написал Мбаппе в твиттере

Напомним, что Килиан и Буффон вместе выступали за "ПСЖ" в сезоне-2018/19. На тот момент Мбаппе было 19 лет, а Джанлуиджи – 40.