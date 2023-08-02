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ПСЖ согласовал условия личного контракта со звездой чемпионата мира в сборной Португалии

Франция
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Замена Мбаппе?

ПСЖ согласовал условия личного контракта со звездой чемпионата мира в сборной Португалии

Фото: Observador

Новина українською

"ПСЖ" согласовал условия личного соглашения с Гонсалу Рамушем из "Бенфики". Португальский клуб просит 80 миллионов евро за португальца.

Клуб теперь намеревается двигаться к заключению сделки, так как Харри Кейн отказался от перехода в французский клуб и хочет в "Баварию".

В прошлом сезоне Рамуш провел за "Бенфику" 47 матчей, забил 27 голов и отдал 12 голевых передач. Трансферная стоимость – 50 миллионов евро.

Рамуш стал звездой чемпионата мира в Катаре, сменив в основе сборной Португалии в основе Криштиану Роналду. Он отличился на Мундиале 4 раза.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Пари Сен-Жермен (Париж) Гонсалу Рамуш
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