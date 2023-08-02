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ПСЖ согласовал условия личного контракта со звездой чемпионата мира в сборной Португалии
Замена Мбаппе?
Фото: Observador
"ПСЖ" согласовал условия личного соглашения с Гонсалу Рамушем из "Бенфики". Португальский клуб просит 80 миллионов евро за португальца.
Клуб теперь намеревается двигаться к заключению сделки, так как Харри Кейн отказался от перехода в французский клуб и хочет в "Баварию".
В прошлом сезоне Рамуш провел за "Бенфику" 47 матчей, забил 27 голов и отдал 12 голевых передач. Трансферная стоимость – 50 миллионов евро.
Рамуш стал звездой чемпионата мира в Катаре, сменив в основе сборной Португалии в основе Криштиану Роналду. Он отличился на Мундиале 4 раза.
❗️Le PSG accélère sur Gonçalo Ramos avec qui un accord a été trouvé— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 2, 2023
➡️Le buteur est representé par J.Mendes. Le Benfica demande près de 80M€ avec bonus. Les clubs tentent de trouver un terrain d’entente
????La piste Harry Kane s’essoufle
????R. KM et B.Barcola sont aussi ciblés pic.twitter.com/9S7OxTrZcb
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