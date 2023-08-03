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ПСЖ возможно придется арендовать Рамуша у Бенфики, чтобы обойти фэйр-плей
За трансфер через год клуб заплатит те же 80 миллионов евро
Фото: Observador
"ПСЖ" рассматривает вариант с арендой Гонсалу Рамуша у "Бенфики" на сезон. Таким образом "парижанам" удастся обойти ограничения финансового фэйр-плей.
Через год "ПСЖ" заплатит те же 80 миллионов евро, которых хочет "Бенфика". 65 миллионов будут в виде чистых и ещё 15 миллионов евро – бонусами.
В прошлом сезоне Рамуш провел за "Бенфику" 47 матчей, забил 27 голов и отдал 12 голевых передач. Трансферная стоимость – 50 миллионов евро. Рамуш стал звездой чемпионата мира в Катаре, сменив в основе сборной Португалии в основе Криштиану Роналду. Он отличился на Мундиале 4 раза.
❗️Exclusivo. Gonçalo Ramos pode sair do @SLBenfica por empréstimo. Paris Saint-Germain tenta convencer o Benfica a aceitar um empréstimo com obrigação de compra para contornar o FairPlay financeiro.— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) August 3, 2023
????65 milhões + 15 milhões em objetivos.
???? Benfica quer vender já mas pondera. pic.twitter.com/dg0IDTnLKM
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