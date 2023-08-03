ПСЖ возможно придется арендовать Рамуша у Бенфики, чтобы обойти фэйр-плей

"ПСЖ" рассматривает вариант с арендой Гонсалу Рамуша у "Бенфики" на сезон. Таким образом "парижанам" удастся обойти ограничения финансового фэйр-плей.

Через год "ПСЖ" заплатит те же 80 миллионов евро, которых хочет "Бенфика". 65 миллионов будут в виде чистых и ещё 15 миллионов евро – бонусами.

В прошлом сезоне Рамуш провел за "Бенфику" 47 матчей, забил 27 голов и отдал 12 голевых передач. Трансферная стоимость – 50 миллионов евро. Рамуш стал звездой чемпионата мира в Катаре, сменив в основе сборной Португалии в основе Криштиану Роналду. Он отличился на Мундиале 4 раза.