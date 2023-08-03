  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ возможно придется арендовать Рамуша у Бенфики, чтобы обойти фэйр-плей
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ возможно придется арендовать Рамуша у Бенфики, чтобы обойти фэйр-плей

Франция
(1 голосов)

За трансфер через год клуб заплатит те же 80 миллионов евро

ПСЖ возможно придется арендовать Рамуша у Бенфики, чтобы обойти фэйр-плей

Фото: Observador

Новина українською

"ПСЖ" рассматривает вариант с арендой Гонсалу Рамуша у "Бенфики" на сезон. Таким образом "парижанам" удастся обойти ограничения финансового фэйр-плей.

Через год "ПСЖ" заплатит те же 80 миллионов евро, которых хочет "Бенфика". 65 миллионов будут в виде чистых и ещё 15 миллионов евро – бонусами.

В прошлом сезоне Рамуш провел за "Бенфику" 47 матчей, забил 27 голов и отдал 12 голевых передач. Трансферная стоимость – 50 миллионов евро. Рамуш стал звездой чемпионата мира в Катаре, сменив в основе сборной Португалии в основе Криштиану Роналду. Он отличился на Мундиале 4 раза.

По теме
yellow-arrow
Неймар вернулся на поле, сразу оформил дубль и отдал результативный пас
yellow-arrow
Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
yellow-arrow
ПСЖ согласовал условия личного контракта со звездой чемпионата мира в сборной Португалии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Пари Сен-Жермен (Париж) Гонсалу Рамуш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде