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Коло Муани договорился с ПСЖ о переходе
Пока устно
Фото: imago Images
Форвард "Айнтрахта" Рандаль Коло Муани близок к переходу в "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщил журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Рандаль и "ПСЖ" достигли устной договоренности по трансферу.
24-летний француз хочет перейти во французский клуб и уже сообщил руководство франкфуртского клуба о своем желании.
Спортивный директор "Айнтрахта" Маркус Креше хочет получить за нападающего 100 миллионов евро. Однако агенты Рандаля считают, что данное предложение нереально и в ближайшее время приступят к переговорам.
В прошлом сезоне на клубном уровне Коло Муани провел 45 поединков, в которых забил 23 гола и оформил 14 ассистов.
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