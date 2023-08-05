Коло Муани договорился с ПСЖ о переходе

Форвард "Айнтрахта" Рандаль Коло Муани близок к переходу в "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщил журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Рандаль и "ПСЖ" достигли устной договоренности по трансферу.

24-летний француз хочет перейти во французский клуб и уже сообщил руководство франкфуртского клуба о своем желании.

Спортивный директор "Айнтрахта" Маркус Креше хочет получить за нападающего 100 миллионов евро. Однако агенты Рандаля считают, что данное предложение нереально и в ближайшее время приступят к переговорам.

В прошлом сезоне на клубном уровне Коло Муани провел 45 поединков, в которых забил 23 гола и оформил 14 ассистов.