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Коло Муани договорился с ПСЖ о переходе

Франция
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Коло Муани договорился с ПСЖ о переходе

Фото: imago Images

Новина українською

Форвард "Айнтрахта" Рандаль Коло Муани близок к переходу в "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщил журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Рандаль и "ПСЖ" достигли устной договоренности по трансферу.

24-летний француз хочет перейти во французский клуб и уже сообщил руководство франкфуртского клуба о своем желании.

Спортивный директор "Айнтрахта" Маркус Креше хочет получить за нападающего 100 миллионов евро. Однако агенты Рандаля считают, что данное предложение нереально и в ближайшее время приступят к переговорам.

В прошлом сезоне на клубном уровне Коло Муани провел 45 поединков, в которых забил 23 гола и оформил 14 ассистов.

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Пари Сен-Жермен (Париж) Рандаль Коло Муани
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Источник:
Twitter Florian Plettenberg

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