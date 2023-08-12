Малиновский уже не помощник? Марсель - Реймс. LIVE онлайн прямая видеотрансляция матча Лиги 1

Стартовал чемпионат Франции, в первом туре которого "Марсель" сыграет против "Реймса". Матч интересен для украинских болельщиков в контексте судьбы Руслана Малиновского. Точнее, мог бы быть интересным. Украинец по-прежнему во Франции, однако там четко заявляют, что не рассчитывают на него. Так как "Марсель" справится без Руслана? Не наступит ли у команды психологический кризис после поражения в квалификации Лиги чемпионов? Узнать можно из видеотрансляции, которая состоится 12-го августа в 18:00 на видеосервисе MEGOGO.

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Лига 1. Первый тур

"Марсель" 18:00 "Реймс"

Видеотрансляция матча – Футбол 3 MEGOGO