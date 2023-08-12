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Малиновский уже не помощник? Марсель - Реймс. LIVE онлайн прямая видеотрансляция матча Лиги 1

Франция
(1 голосов)

Марсель - Реймс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Малиновский уже не помощник? Марсель - Реймс. LIVE онлайн прямая видеотрансляция матча Лиги 1

Твіттер Марселя/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Стартовал чемпионат Франции, в первом туре которого "Марсель" сыграет против "Реймса". Матч интересен для украинских болельщиков в контексте судьбы Руслана Малиновского. Точнее, мог бы быть интересным. Украинец по-прежнему во Франции, однако там четко заявляют, что не рассчитывают на него. Так как "Марсель" справится без Руслана? Не наступит ли у команды психологический кризис после поражения в квалификации Лиги чемпионов? Узнать можно из видеотрансляции, которая состоится 12-го августа в 18:00 на видеосервисе MEGOGO.

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Лига 1. Первый тур

"Марсель" 18:00 "Реймс"

Видеотрансляция матча – Футбол 3 MEGOGO

Трансляция матча
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Трансляція матчу Марсель - Реймс
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В статье: Реймс Марсель смотреть футбол онлайн
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Комментарии (1)
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LEVgcUqs (Чернігів)
12.08.2023 в 11:48
Так, а як же вони без основного гравця збірної України? А може в Україні забули що таке футбол? Тільки займаються купи продай футболістів-бразильців? Перевалочна база?
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