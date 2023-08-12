Пари Сен-Жермен официально представил Усмана Дембеле

Французский "Пари Сен-Жермен" объявил о подписании вингера Усмана Дембеле. Соответствующую информацию клуб опубликовал на официальном сайте.

Игрок выбрал футболку с 23-м номером. Контракт между сторонами подписан на пять лет.

Согласно сообщению инсайдеров, сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

Последние шесть сезонов Дембеле провел в "Барселоне". Каталонцы купили француза в 2017 году, заплатив "Боруссии" Дортмунд 135 миллионов евро.

В Испанию Дембеле выступал за "Боруссию" Д в чемпионате Германии и "Ренн" во французском первенстве. В общей сложности на его счету 12 голов и пять асистов в 26 матчах Лиги 1.