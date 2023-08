Пари Сен-Жермен официально представил Усмана Дембеле

Французский "Пари Сен-Жермен" объявил о подписании вингера Усмана Дембеле. Соответствующую информацию клуб опубликовал на официальном сайте.

Welcome to your new home, Ousmane! ❤️????#WelcomeDembélé



