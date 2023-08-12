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Пари Сен-Жермен официально представил Усмана Дембеле
Контракт на пять лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Пари Сен-Жермен" объявил о подписании вингера Усмана Дембеле. Соответствующую информацию клуб опубликовал на официальном сайте.
Welcome to your new home, Ousmane! ❤️????#WelcomeDembélé— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 12, 2023
pic.twitter.com/qJkbAGdYdz
Игрок выбрал футболку с 23-м номером. Контракт между сторонами подписан на пять лет.
Согласно сообщению инсайдеров, сумма трансфера составила 50 миллионов евро.
Последние шесть сезонов Дембеле провел в "Барселоне". Каталонцы купили француза в 2017 году, заплатив "Боруссии" Дортмунд 135 миллионов евро.
В Испанию Дембеле выступал за "Боруссию" Д в чемпионате Германии и "Ренн" во французском первенстве. В общей сложности на его счету 12 голов и пять асистов в 26 матчах Лиги 1.
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