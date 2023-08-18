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Мбаппе и Дембеле в составе ПСЖ на матч с Тулузой

Франция
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Игроки сборной Франции помогут ПСЖ в следующем матче

Мбаппе и Дембеле в составе ПСЖ на матч с Тулузой

Фото: twitter.com/PSG_inside

UA-Футбол
Новина українською

Килиан Мбаппе вернется в состав "ПСЖ" на матч с "Тулузой". 24-летний форвард сборной Франции Килиан Мбапе из-за отказа продлить контракт был отстранен от тренировок с "ПСЖ" и пропустил предсезонное турне.

Также он не играл в 1-м туре Лиги 1 против "Лорьяна" (0:0). После матча стало известно, что позиции клуба и игрока сблизились, Килиан вернулся к тренировкам с командой.

"Килиан в великолепной форме, он полон желания тренироваться и играть, у него правильный настрой. Я очень рад, что у меня есть игрок мирового класса", – сказал главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике

Он также подтвердил, что в матче с Тулузой, который пройдет 19 августа, примет участие новичок парижан Усман Дембеле, перешедший из "Барселоны".

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Усман Дембеле Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
18.08.2023 в 15:47
Чомусь я впевнений, що цей матч стане бенефісом що Мбаппе, що Дембеле. І десь у Мадриді, та Барселоні, буде чутно, як гризуть локті
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