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Мбаппе и Дембеле в составе ПСЖ на матч с Тулузой
Игроки сборной Франции помогут ПСЖ в следующем матче
Фото: twitter.com/PSG_inside
Килиан Мбаппе вернется в состав "ПСЖ" на матч с "Тулузой". 24-летний форвард сборной Франции Килиан Мбапе из-за отказа продлить контракт был отстранен от тренировок с "ПСЖ" и пропустил предсезонное турне.
Также он не играл в 1-м туре Лиги 1 против "Лорьяна" (0:0). После матча стало известно, что позиции клуба и игрока сблизились, Килиан вернулся к тренировкам с командой.
"Килиан в великолепной форме, он полон желания тренироваться и играть, у него правильный настрой. Я очень рад, что у меня есть игрок мирового класса", – сказал главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике
Он также подтвердил, что в матче с Тулузой, который пройдет 19 августа, примет участие новичок парижан Усман Дембеле, перешедший из "Барселоны".
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