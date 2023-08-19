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ПСЖ близок к подписанию нападающего Айнтрахта
Он может подписать пятилетний контракт
Фото: imago Images
"ПСЖ" может в ближайшее время подписать нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло-Муани. Об этом пишет L`Equipe.
Источник подтвердил, что "ПСЖ" уже достиг соглашения с игроком о переходе. Нападающий согласился подписать пятилетний контракт.
Теперь руководство "ПСЖ" вступит в переговоры с "Айнтрахтом". Предполагается, что немецкий клуб оценил Коло Муани примерно в 100 миллионов евро.
В прошлом сезоне Коло Муани провел за "Айнтрахт" 46 матчей. Он забил 23 гола и сделал 17 ассистов.
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