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ПСЖ близок к подписанию нападающего Айнтрахта

Франция
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Он может подписать пятилетний контракт

ПСЖ близок к подписанию нападающего Айнтрахта

Фото: imago Images

Новина українською

"ПСЖ" может в ближайшее время подписать нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло-Муани. Об этом пишет L`Equipe.

Источник подтвердил, что "ПСЖ" уже достиг соглашения с игроком о переходе. Нападающий согласился подписать пятилетний контракт.

Теперь руководство "ПСЖ" вступит в переговоры с "Айнтрахтом". Предполагается, что немецкий клуб оценил Коло Муани примерно в 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Коло Муани провел за "Айнтрахт" 46 матчей. Он забил 23 гола и сделал 17 ассистов.

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Пари Сен-Жермен (Париж) Рандаль Коло Муани
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Источник:
lequipe.fr

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