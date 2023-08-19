ПСЖ близок к подписанию нападающего Айнтрахта

"ПСЖ" может в ближайшее время подписать нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло-Муани. Об этом пишет L`Equipe.

Источник подтвердил, что "ПСЖ" уже достиг соглашения с игроком о переходе. Нападающий согласился подписать пятилетний контракт.

Теперь руководство "ПСЖ" вступит в переговоры с "Айнтрахтом". Предполагается, что немецкий клуб оценил Коло Муани примерно в 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Коло Муани провел за "Айнтрахт" 46 матчей. Он забил 23 гола и сделал 17 ассистов.