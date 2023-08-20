Гендуге может покинуть Марсель в ближайшее время

Полузащитник Маттео Гендузи уже в ближайшие дни можете покинуть "Марсель". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, Гендузи больше не "неприкосновен" в клубе. Агенты 24-летнего француза работают над его переходом в другую команду.

В новом сезоне Гендуге трижды выходил на замену – в обоих матчах квалификации Лиги чемпионов против "Панатинаикоса" и в стартовом туре Лиги 1 с "Реймсом".