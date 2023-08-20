Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гендуге может покинуть Марсель в ближайшее время
Он перестал быть "неприкосновенным" в клубе
Фото: twitter.com/MatteoGuendouzi
Полузащитник Маттео Гендузи уже в ближайшие дни можете покинуть "Марсель". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, Гендузи больше не "неприкосновен" в клубе. Агенты 24-летнего француза работают над его переходом в другую команду.
В новом сезоне Гендуге трижды выходил на замену – в обоих матчах квалификации Лиги чемпионов против "Панатинаикоса" и в стартовом туре Лиги 1 с "Реймсом".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Nico Schira
Популярное сейчас
- Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 августа 2023
- Черноморец – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
- Тренер Бенфики остро высказался о голкипере, который является конкурентом Трубина
- Малиновский не хочет в Дженоа. В приоритете игрока - два других клуба Серии А
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн