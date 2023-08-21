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Ланс подписал перспективного нападающего из Монпелье за 30 млн

Франция
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20-летним Элье Ваи интересовался Челси

Ланс подписал перспективного нападающего из Монпелье за 30 млн

Фото: пресслужби ФК "Ланс"

Новина українською

Французский "Ланс" подписал 20-летнего перспективного нападающего Элье Ваи из "Монпелье". Сумма трансфера составляет 30 миллионов евро. Контракт с игроком подписан на 5 лет.

Сообщалось, что "Челси" также намеревался приобрести игрока и затем отдать его в аренду в "Страсбург". Но футболист отказал, ведь хотел играть в Лиге Чемпионов.

В прошлом сезоне форвард провел 33 матча в Лиге 1, забив 19 голов и отдав 8 ассистов. В среднем Элье забивал за матч 0.58 гола.

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В статье: Монпелье Ланс
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Источник:
rclens.fr

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