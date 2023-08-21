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Ланс подписал перспективного нападающего из Монпелье за 30 млн
20-летним Элье Ваи интересовался Челси
Фото: пресслужби ФК "Ланс"
Французский "Ланс" подписал 20-летнего перспективного нападающего Элье Ваи из "Монпелье". Сумма трансфера составляет 30 миллионов евро. Контракт с игроком подписан на 5 лет.
Сообщалось, что "Челси" также намеревался приобрести игрока и затем отдать его в аренду в "Страсбург". Но футболист отказал, ведь хотел играть в Лиге Чемпионов.
В прошлом сезоне форвард провел 33 матча в Лиге 1, забив 19 голов и отдав 8 ассистов. В среднем Элье забивал за матч 0.58 гола.
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