Ланс подписал перспективного нападающего из Монпелье за 30 млн

Французский "Ланс" подписал 20-летнего перспективного нападающего Элье Ваи из "Монпелье". Сумма трансфера составляет 30 миллионов евро. Контракт с игроком подписан на 5 лет.

Сообщалось, что "Челси" также намеревался приобрести игрока и затем отдать его в аренду в "Страсбург". Но футболист отказал, ведь хотел играть в Лиге Чемпионов.

В прошлом сезоне форвард провел 33 матча в Лиге 1, забив 19 голов и отдав 8 ассистов. В среднем Элье забивал за матч 0.58 гола.