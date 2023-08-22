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Серхио Рамос близок к переходу в Бешикташ

Франция
(1 голосов)

"Севильи" и Саудовской Аравии не будет

Серхио Рамос близок к переходу в Бешикташ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бешикташ" близок к подписанию Серхио Рамоса в качестве свободного агента. Турецкий клуб скорее всего выиграет гонку за испанцем.

37-летний защитник ожидает финального предложения от клуба и президента "Бешикташа" Ахмеда Нур Себи.

По ходу сезона были слухи об интересе к Рамосу со стороны саудовских клубов. Тем не менее, о конкретных предложениях оттуда пока не сообщалось. Также испанец сам изъявлял желание перейти в "Севилью", но в родном клубе испанца отреагировали резко негативно на такую инициативу.

Серхио провел хороший прошлый сезон в "ПСЖ", проведя 45 матчей, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу.

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В статье: Серхио Рамос Бешикташ (Стамбул)
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