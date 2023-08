Серхио Рамос близок к переходу в Бешикташ

"Бешикташ" близок к подписанию Серхио Рамоса в качестве свободного агента. Турецкий клуб скорее всего выиграет гонку за испанцем.

37-летний защитник ожидает финального предложения от клуба и президента "Бешикташа" Ахмеда Нур Себи.

По ходу сезона были слухи об интересе к Рамосу со стороны саудовских клубов. Тем не менее, о конкретных предложениях оттуда пока не сообщалось. Также испанец сам изъявлял желание перейти в "Севилью", но в родном клубе испанца отреагировали резко негативно на такую инициативу.

Серхио провел хороший прошлый сезон в "ПСЖ", проведя 45 матчей, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу.

Besiktas is about to beat Galatasaray in the race of Sergio Ramos.



Sergio Ramos camp waiting for final proposal from Besiktas & Ahmed Nur Cebi the president