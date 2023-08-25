Лион отпустил в Саудовскую Аравию звездного вингера

Карл Токо-Экамби не дотянулся до ТОП-клуба, но всегда был на хорошем счету в командах, которые идут сразу за лидерами – в "Ренне", "Вильярреале" и собственно "Лионе".

За ткачей он в общей сложности отыграл 114 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 19 результативных передач. Прошлой зимой Карла арендовал "Ренн" и он успел пересечься с "Шахтером" в Лиге Европы – хоть горняки и прошли дальше, но именно Токо-Экамби попил крови, забив в каждом из матчей.

А еще он один из основных игроков сборной Камеруна, на его счету 13 мячей в 55 матчах.

Токо-Экамби всего 30, но он уже решил, что пришло время позаботиться о пенсии и отправился в Саудовскую Аравию. Не в "Аль-Наср" или "Аль-Ахли", а в скромную по саудовским меркам "Абху", которая в прошлом сезоне заняла 12 место.

По информации Transfermarkt, "Абха" заплатила за него всего 1,7 млн евро, хотя портал оценивает его в 8 млн. Контракт заключен на два года. Заметим, что в новой команде его партнерами будут такие известные игроки, как Гжегож Крыховяк, бывший кипер "Милана" Чиприан Тетерушану, Франсуа Камано, в свое время зажигавший в "Бордо". А тренирует команду бывший наставник сборной Польши Чеслав Михневич.