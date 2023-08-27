Вератти близок к переезду в Катар

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти в ближайшее время может перейти в катарский клуб "Аль-Араби".

Катарский клуб уже договорился с парижанами о трансфере. В настоящее время "Аль-Араби" находится на стадии переговоров с самим игроком.

Как известно, в этом сезоне полузащитник не провел ни одного матча за "ПСЖ" – главный тренер команды Луис Энрике не рассчитывает на него.