Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ сделал предложение о покупке молодого нападающего Лиона
Где фэйр-плей?
Фото: Olympique Lyonnais, Twitter
"ПСЖ" сделал официальное предложение "Лиону" по покупке Брэдли Барколя. Столичный клуб дает за игрока молодежной сборной Франции 45 миллионов евро.
Ранее "Лион" уже отверг предложение по вингеру в 30 миллионов евро, но оно было сделано в июле.
Также не совсем понятно, что "парижане" будут делать с фэйр-плей, из-за которого пришлось отложить трансфер Гонсалу Рамуша на следцющий сезон, пока только арендовав футболиста.
Тем не менее, ожидается, сто стороны договорятся в течение нескольких часов, тогда как контракт с футболистом только предстоит согласовать.
В прошлом сезоне Барколя провел за "Лион" 45 матчей, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач. 20-летний нападающий оценивается в 18 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Металлист 1925 может прекратить существование
- Бывший легионер Динамо объявил о завершении карьеры в 32 года
- Шесть регионов России были ночью атакованы БпЛА. В Пскове повреждены 4 самолета Ил-76
- Чемпион против вице-чемпиона. ПСЖ – Ланс. Прогноз матча Лиги 1 на 26.08.2023
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО