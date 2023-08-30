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ПСЖ сделал предложение о покупке молодого нападающего Лиона

Франция
(1 голосов)

Где фэйр-плей?

ПСЖ сделал предложение о покупке молодого нападающего Лиона

Фото: Olympique Lyonnais, Twitter

Новина українською

"ПСЖ" сделал официальное предложение "Лиону" по покупке Брэдли Барколя. Столичный клуб дает за игрока молодежной сборной Франции 45 миллионов евро.

Ранее "Лион" уже отверг предложение по вингеру в 30 миллионов евро, но оно было сделано в июле.

Также не совсем понятно, что "парижане" будут делать с фэйр-плей, из-за которого пришлось отложить трансфер Гонсалу Рамуша на следцющий сезон, пока только арендовав футболиста.

Тем не менее, ожидается, сто стороны договорятся в течение нескольких часов, тогда как контракт с футболистом только предстоит согласовать.

В прошлом сезоне Барколя провел за "Лион" 45 матчей, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач. 20-летний нападающий оценивается в 18 миллионов евро.

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В статье: Лион Пари Сен-Жермен
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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