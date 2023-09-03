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Лион - ПСЖ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Центральная игра в чемпионате Франции – смотреть прямую трансляцию
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
"Лион" примет на своем поле "Пари Сен-Жермен" в центральном матче тура чемпионата Франции.
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Лига 1, четвертый тур
3 сентября 2023. Лион, “Групама”
“Лион” 21:45 “Пари Сен=Жермен”
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Трансляція матчу Ліон - ПСЖСмотреть трансляцию
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