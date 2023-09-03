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Лион - ПСЖ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Франция
(1 голосов)

Центральная игра в чемпионате Франции – смотреть прямую трансляцию

Лион - ПСЖ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

"Лион" примет на своем поле "Пари Сен-Жермен" в центральном матче тура чемпионата Франции.

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Лига 1, четвертый тур

3 сентября 2023. Лион, “Групама”

“Лион” 21:45 “Пари Сен=Жермен”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

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В статье: Лион Лига 1 Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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